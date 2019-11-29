В непризнанной Абхазии в течение года артиллерийские расчеты российской военной базы выполнили около 1000 огневых задач в условиях горно-лесистой местности и морского побережья.

На полигонах Цабал и Нагвалоу учебно-боевые задачи ставились военнослужащим в ходе мероприятий боевой подготовки: тактических учений, тренировок по управлению огнем артиллерии в составе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, пишет пресс-служба Минобороны России.

При решении огневых задач по поражению групп пехоты, бронетехники и командных пунктов условного противника на дальностях до 30 км личный состав применял различное штатное вооружение, в том числе 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация», 122-мм реактивные системы залпового огня «Град» и 120-мм минометы «Сани».

Также при выполнении боевых стрельб подразделениями широко применялись беспилотные летательные аппараты различных типов, с помощью которых осуществлялась разведка целей, корректирование огня и контроль поражения мишеней.

Всего в решении огневых задач приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано около 200 единиц военной техники и вооружения.

Так же сообщается, что в Абхазии с начала года в рамках программы боевой подготовки общий налет беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы составил около 500 часов.

По сравнению с показателями прошлого года время практического применения БЛА увеличено на 10 процентов.

Современные комплексы беспилотных летательных аппаратов, стоящие на вооружении соединения, применялись в различных климатических условиях как днем, так и ночью.

Летательные аппараты оснащены современными инфракрасными фото- и видеомодулями, с помощью которых возможно обнаружение замаскированных целей даже в темное время суток.

На полигонах Цабал и Нагвалоу БЛА активно используются на тактических и командно-штабных учениях для корректирования огня артиллерийских подразделений и оценки эффективности поражения целей.

Кроме того, беспилотники применяются при проведении тренировок в системе разведывательных огневых и ударных контуров, а также для контроля перемещения колонн автомобильной и бронетанковой техники соединения.

Всего беспилотниками за отчетный период было преодолено расстояние более 30 тыс. км.