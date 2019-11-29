На полигоне ЮВО расчет комплекса "Искандер-М" выполнил пуск баллистической ракеты
|15:00 13.12.2019
|Россия
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты успешно выполнил в Астраханской области расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М" из состава ракетного соединения, дислоцированного в Курской области.
Об этом сообщил в четверг, 12 декабря, Интерфакс со ссылкой на Западный военный округ РФ.
"На полигоне Капустин Яр в Астраханской области в результате точечного ракетного удара поражена цель на удалении около 60 километров, имитирующая укрепленный пункт управления незаконного вооруженного формирования (НВФ)", - сказано в сообщении, поступившем в издание.
"Объективные средства контроля зафиксировали попадание без отклонения. После выполнения пуска расчеты отработали оперативную смену позиционного района", - информирует штаб ЗВО.
По его данным, пуск осуществлён в рамках тактических учений "по плану заключительного этапа освоения комплекта нового ОТРК "Искандер", который поступил на вооружение ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированного в Курской области".
"Искандер-М" (разработки "Конструкторского бюро машиностроения", входит в холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") способен поражать цели двумя типами ракет: баллистическими и крылатыми. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
По официальным данным, дальность полета ракет ОТРК "Искандер-М" - до 500 км. Ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть.
США обвинили Россию в несоблюдении договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за характеристик крылатой ракеты 9М729 для комплекса "Искандер". Россия эти обвинения отвергла.
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