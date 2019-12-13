Оккупационные власти Крыма не нашли подрядчика для проведения реставрационных работ в крепости «Керчь».

Как сообщается на российском портале госзакупок, аукцион признан несостоявшимся, пишут Новости Крыма.

В протоколе говорится, что свои заявки подали два подрядчика, однако только одна вторая часть документов соответствовала указанным требованиям.

Сообщалось, что на реставрацию планируют потратить 120,5 млн рублей.

Весной 2019 года "директор" Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина сообщила журналистам, что реставрация крепости Керчь, включающая строительство дороги к этому объекту, начнется осенью текущего года. Также предполагалось строительство храма Александра Невского на мысе Ак-Бурун.

25 августа спасатели в Крыму отчитались о завершении работы по разминированию крепости «Керчь».

Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) – памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.