Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму выявили двух иностранцев, объявленных Россией в международный розыск за совершенные преступления.

Граждане Украины пытались пересечь админграницу с оккупированным Крымом на пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп», передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу крымского "погрануправления".

«Одно из выявлений произошло в автомобильном пункте пропуска «Армянск». В ходе осуществления пограничного контроля в отношении гражданки Украины 1989 года рождения пограничникам стало известно, что молодая женщина с середины прошлого года объявлена в международный розыск за совершение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.

В пункте пропуска «Перекоп» во время проверки документов был выявлен гражданин Украины 1992 года рождения. Он скрывался от органов следствия, расследующих дело о совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Задержанные были переданы сотрудникам ОМВД России по Армянску для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска.