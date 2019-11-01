ФСБ РФ на границе с оккупированным Крымом задержало двух граждан Украины
|14:30 13.12.2019
|Крым
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму выявили двух иностранцев, объявленных Россией в международный розыск за совершенные преступления.
Граждане Украины пытались пересечь админграницу с оккупированным Крымом на пунктах пропуска «Армянск» и «Перекоп», передает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу крымского "погрануправления".
«Одно из выявлений произошло в автомобильном пункте пропуска «Армянск». В ходе осуществления пограничного контроля в отношении гражданки Украины 1989 года рождения пограничникам стало известно, что молодая женщина с середины прошлого года объявлена в международный розыск за совершение уголовно наказуемого деяния, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.
В пункте пропуска «Перекоп» во время проверки документов был выявлен гражданин Украины 1992 года рождения. Он скрывался от органов следствия, расследующих дело о совершении преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Задержанные были переданы сотрудникам ОМВД России по Армянску для проведения дополнительной проверки и последующей передачи инициаторам розыска.
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