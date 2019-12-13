Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії

10:15 13.12.2019   Россия

Лідери держав-членів Євросоюзу домовилися про збереження санкцій проти Російської Федерації ще на 6 місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це за підсумками першого дня роботи саміту лідерів ЄС заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"У нас також була можливість, що стосується Росії та України, вислухати дискусію, представлену після зустрічі нормандського формату, яку в Парижі провели Еммануель Макрон та Ангела Меркель.

Це була можливість обміну інформацією щодо ситуації в регіоні, і це була можливість, як ви, звичайно, знаєте, ухвалити рішення про продовження санкцій на ще пів року, враховуючи той факт, що ми вважаємо, що імплементація Мінських угод залишається для нас надзвичайно важливим моментом", - сказав він.

"Це пункт, щодо якого ми й надалі будемо дуже уважні та дуже активні в майбутньому", - додав Мішель.

Рішення ще повинна затвердити Рада ЄС. Санкції накладають обмеження ЄС на ведення бізнесу з російськими банківським, фінансовим та енергетичним секторами.

Востаннє ЄС продовжував економічні санкції проти Росії влітку до 31 січня 2020 року.



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