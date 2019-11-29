В оккупированной Керчи у местной предпринимательницы, владелицы гостиницы «Меридиан», отобрали бизнес, квартиру и вышвырнули на улицу.

Примечательно, что бизнес-вумен горячо поддержала российскую оккупацию. На гостинице, принадлежавшей ей, развесили огромный российский триколор, занявший несколько этажей здания. Теперь реальность такова, что женщина лишилась всего благодаря оккупационным «властям».

Историю активно освещают местные СМИ, живо реагируют пользователи Интернета, пишет Информационное сопротивление.



По данным издания «Керчь.ФМ», во время захвата здания людьми в масках с автоматами хозяйку гостиницы буквально лишили не только бизнеса, но и жилья. Об этом рассказала сама директор ООО «Нерея -Керчь» Анна Гурская.

«Я была неприятно удивлена тем, что это не террористы, не ограбление, а это по решению суда приставы из Симферополя забирают у меня мое имущество и имущество предприятия, где я являюсь учредителем и директором. При этом, никакого решения суда, дающее право арестовывать мои вещи и имущество «Нерея-Керчь» у правоохранительных органов нет», -сказала она.