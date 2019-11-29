Глави держав і урядів країн Євросоюзу продовжили дію економічних санкцій проти Росії на наступні півроку.

Про це повідомив президент Європейської Ради Шарль Мішель на пресконференції в четвер, 12 грудня, пише ZN,UA.

Він зазначив, що санкції продовжено на шість місяців "виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою".

"Ми мали дискусію щодо Росії та України. Ми були проінформовані про результати нормандського саміту, який відбувся в минулий понеділок в Парижі. Емануель Макрон і Ангела Меркель оновили для нас інформацію щодо ситуації. Ми продовжили санкції на наступні шість місяців, виходячи з того, що імплементація Мінських угод залишається важливою", - сказав Мішель.

Президент Європейської ради підкреслив, що країни ЄС будуть продовжувати спостерігати за ситуацією в світі.

Як повідомлялося, 12 вересня ЄС ще на півроку продовжив санкції проти РФ за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Крім того, зараз діють санкції стосовно окремих секторів російської економіки (в силі до 31 січня 2020 року) і санкції за незаконну анексію Криму і Севастополя (в силі до 23 червня 2020 року).

Санкції проти Росії були вперше введені 31 липня 2014 року терміном на один рік у відповідь на дії РФ, які дестабілізували ситуацію в Україні. Обмежувальні заходи посилили у вересні 2014 року. У березні 2015 року тривалість санкцій пов'язали з повним виконанням Мінських угод, які мали бути виконані до кінця 2015-го.

Санкції проти Росії ввели Євросоюз, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія, Швейцарія, Україна, Японія та інші держави.