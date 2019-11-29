Естонія підніматиме питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН

13:00 13.12.2019   Украина

Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що Естонія як непостійний член Ради безпеки ООН у 2020-2021 роках буде звертати увагу на ситуацію в Україні та Грузії.

Як  передає ZN,UA, про це пишеWnp.pl.

За її словами, Естонія хоче зберегти питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН.

"Польща впродовж двох років роботи в Радбезі ООН піднімала питання України і Грузії. Не вдалося запропонувати рішення, але, принаймні, вдалося бути впевненими: люди в Україні і Грузії пам'ятають, що завжди є промінчик світла і надії. Тому ми хочемо зберегти цю дискусію на форумі Ради Безпеки ООН", - заявила президент Естонії.

Також вона зазначила, що Таллінн планує серйозно зайнятися в Радбезі ООН питанням кібербезпеки.

Крім того, Естонія буде працювати над питаннями прав жінок і дітей в зонах конфліктів і глобальних кліматичних змін.

Раніше в Естонії повідомили про те, що не визнають російські паспорти, видані мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Раніше країна прийняла аналогічне рішення щодо власників російських паспортів в аннексированном Криму. Коментуючи рішення РФ роздавати свої паспорти жителям тимчасово окупованих територій України, міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу зазначив, що воно суперечить духу Мінських угод і є ще однією спробою підірвати незалежність України.



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