По Днепру перевезли почти 11 млн тонн грузов за 11 месяцев

12:45 13.12.2019   Украина

За 11 месяцев 2019 года по реке Днепр было перевезено 10799,2 тыс. т грузов, что на 19,15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда по реке прошло 9063,1 тыс. т грузов.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на статистику Администрации морских портов Украины.

Основу грузопотока по реке составили зерновые грузы и строительные материалы. Так, зерна было транспортировано 4 438,1 тыс. т, что на 70,7% больше прошлогоднего показателя. Строительных материалов и прочих грузов - 4 792,4 тыс. т (7,1% относительно января-ноября 2018 года).

Положительную динамику продемонстрировали перевозки металлопродукции - +27,3% против показателя прошлого года. За 11 месяцев этого года таких грузов перевезено 1 531,3 тыс. т.

Контейнеры с начала года по реке не перевозились. Нефтепродукты вновь показали негативный тренд: 37,4 тыс. т в 2019 году против 69,1 тыс. т в 2018-м или -44,9%.

За январь-ноябрь зафиксировано 11 056 судопроходов по Днепру, в то время как годом ранее их было 15 629. В АМПУ говорят, что это обусловлено проведенными дноуглубительными работами - благодаря им загруженность судов на Днепре увеличилась в 1,8 раза - с 520 до 960 т за один рейс.

Напомним, что за 10 месяцев 2019 года по Днепру было перевезено 9655,3 тыс. тонн грузов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Учитывая благоприятные погодные условия в декабре, можно предположить, что по итогам года объем грузоперевозок по реке сможет приблизиться к отметке 11,5 млн т", - отметил консультант ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.



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