За 11 месяцев 2019 года грузооборот морского порта Черноморск в целом по акватории составил 23,573 млн т, что на 21,8%, или на 4,224 млн т, больше, чем в аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Черноморского филиала АМПУ.

Экспортных грузов в январе-ноябре переработано 18,061 млн т (+22,4%), импортных - 4,377 млн т (+16,2%), транзитных - 934 тыс. т (+20,6%), каботажных - 201 тыс. т (рост более чем в 4 раза).

За 11 месяцев обработано 16,239 млн т навалочных грузов (+23,9%). Наилучшие результаты достигнуты при переработке зерновых - 11,193 млн т (+34,4%). Более чем в 3 раза возросли объемы перегрузки угля - 896 тыс. т. Объемы перевалки руды возросли до 1,846 млн т (+10,4%).

Положительная динамика за отчетный период достигнута при перевалке генеральных грузов - 5,823 млн т (+20,6%). В том числе, черных металлов перегружено 1,702 млн т (рост почти в 2 раза). Из них металлопроката перевалено 822 тыс. т (более чем в 2,5 раза превышены показатели прошлого года), чугуна - 208 тыс. т (+78%), других грузов черных металлов перевалено 672 тыс. т (+ 57%). Большегрузных автомобилей обработано 56,030 тыс. (+4,3% к показателям 2018 года), других тарно-штучных грузов - 522 тыс. т (+12,4%). Лесных грузов переработано 130 тыс. т (+4,4%), авто- и сельхозтехники - 65 тыс. т (+32,5% к результатам того же периода прошлого года).

Наливных грузов за отчетный период переработано 1,511 млн т (+7,2%), из них масла - 1,345 млн т (-1,1%), нефтепродуктов - 165 тыс. т (рост более чем в 3 раза).

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев и 11 дней декабря в морских портах Украины был перевален рекордный объем грузов - свыше 150 млн т. Такие показатели достигнуты впервые за последние 10 лет.