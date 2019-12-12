Турция обратилась в ООН с просьбой о регистрации Меморандума о взаимопонимании с Ливией по разграничению морской зоны в Восточном Средиземноморье.

Об этом сообщили дипломатические источники в Анкаре, пишет Анадолу.

Меморандум о взаимопонимании между Турцией и Ливией был подписан 27 ноября 2019 года в Стамбуле.

Подписи под документом поставили президент Реджеп Тайип Эрдоган и глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж.

Документ за подписью президента Эрдогана был опубликован 8 декабря в официальном вестнике турецкого правительства Resmi Gazete и тем самым вступил в силу.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что меморандум также утвержден правительством Ливии.

«После того, как документ подпишет президент Турции, Анкара обратится в ООН с просьбой о регистрации меморандума. Таким образом, Турция не только информирует ООН о новом документе, но и зарегистрирует западные границы континентального шельфа в Средиземноморье»,- сказал глава дипломатии.

Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1946 года каждый договор и международное соглашение, заключенное любым членом организации, должны быть, при первой возможности, зарегистрированы в Секретариате ООН и им опубликованы.

Фото с сайта Анадолу.