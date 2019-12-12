Море у берегов Керчи покрылось нефтяными пятнами / Фото
|11:45 13.12.2019
|Керчь
Региональные и федеральные экологические ведомства займутся проверкой нефтяных пятен в акватории Керчи, о которых в соцсетях сообщили местные жители.
Информация уже направлена в Росприроднадзор, подтвердили ForPost сразу несколько источников.
О разливе нефтяных пятен в море возле городской набережной жители Керчи сообщили в соцсетях, опубликовав фотографии и предположив, что нефтепродукты были сброшены в море с одного из стоящих на рейде судов.
Однако для установления истинных причин произошедшего потребуется время. В пресс-службе министерства экологии республики ForPost заверили, что о масляных пятнах неизвестного происхождения они знают, факт разлива выявили, зафиксировали и передали в Росприроднадзор.
«Акватория Чёрного и Азовского морей подлежит федеральному надзору», – подчеркнули в министерстве.
О ситуации знают и сотрудники Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры. В данный момент, пояснили ForPost в пресс-службе прокуратуры Республики Крым, сотрудникам Керченского подразделения поручено провести проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора и инспекции Росрыболовства.
«Проводится проверка, по результатам которой будут приниматься решения», – отметили в ведомстве.
Фото: Группа Вконтакте «Подслушано Керчь»
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