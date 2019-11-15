Морпорти України досягли десятирічного максимуму перевалки вантажів

11:30 13.12.2019   Украина

Морські порти України з початку 2019 року станом на 11 грудня вперше за десять років перевищили позначку вантажообігу 150 млн тонн. 

Про це повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України», пише видання Порти України.

Згідно з фактичними даними АМПУ, морпорти у січні-листопаді 2019 року збільшили вантажообіг порівняно з аналогічним періодом минулого року на 18,8% — до 144,343 млн тонн.

Перевалка експортних вантажів зросла на 22,2% — до 108,561 млн тонн, імпортних — на 10,4%, до 23,703 млн тонн, транзитних — на 11,2%, до 10,219 млн тонн. Переробка каботажних вантажів скоротилася на 7,5% — до 1,858 млн тонн.

Переробка наливних вантажів збільшилася на 10,3% — до 10,27 млн тонн. Зокрема, перевалка рослинної олії зросла на 6,9% — до 5,337 млн тонн, хімічних вантажів — на 5%, до 2,579 млн тонн, нафтопродуктів — на 6,6%, до 1,243 млн тонн, нафти — на 52,2%, до 901,88 тис. тонн. Перевалка інших наливних вантажів збільшилася удвічі — до 208,75 тис. тонн.

Перевалка сипучих вантажів збільшилася на 24,2% — до 104,982 млн тонн. Зокрема, переробка хлібних вантажів зросла на 32,3% — до 48,752 млн тонн, у тому числі зерна — на 34,1%, до 48,072 млн тонн. Перевалка руди збільшилася на 33,2% — до 33,648 млн тонн, хімічних вантажів і мінеральних добрив — на 65,5%, до 1,448 млн тонн. Переробка вугілля скоротилася на 19,2% — до 6,147 млн тонн, будівельних вантажів — на 20,1%, до 3,337 млн тонн, коксу — в 4,6 разу, до 92,53 тис. тонн. Перевалка інших сипучих вантажів зросла на 24,4% — до 11,552 млн тонн.

Переробка тарно-штучних вантажів збільшилася на 5,1% — до 29,09 млн тонн. Зокрема, перевалка чорних металів скоротилася на 4,5% — до 13,938 млн тонн, у тому числі металопрокату — на 5,8%, до 8,3 млн тонн, чавуну — на 20,7%, до 2,266 млн тонн, металобрухту — удвічі, до 41,75 тис. тонн, перевалка інших вантажів чорних металів зросла на 16,9% — до 3,329 млн тонн. Крім цього, переробка хімічних вантажів і мінеральних добрив збільшилася в 3,4 разу — до 574,52 тис. тонн, цементу в тарі — в 8,1 разу, до 99,85 тис. тонн, автотехніки та сільгосптехніки — на 34,4%, до 67,38 тис. тонн, промислових товарів у ящиках і стосах — на 66%, до 17,73 тис. тонн. Перевалка лісових вантажів скоротилася в 2,2 разу — до 161,63 тис. тонн. Переробка продовольчих вантажів знизилася на 28,1% — до 109,58 тис. тонн, у тому числі швидкопсувних — на 15,2%, до 83,33 тис. тонн.

Контейнерооброт збільшився на 20,3% — до 911 079 TEU. Переробка контейнерів у ваговому виразі зросла на 17,6% — до 11,516 млн тонн. Обробка великовантажних автомобілів скоротилася на 3,9% — до 1,604 млн тонн. Кількість перевантажених великовантажних автомобілів знизилася на 9,9% — до 54 536. Перевалка інших тарно-штучних вантажів збільшилася на 12,9% — до 996,29 тис. тонн.

Лідерами за обсягом вантажоперевалки традиційно стали порт «Південний» — 48,537 млн тонн (приріст 26,2%), Миколаївський порт — 30,188 млн тонн (приріст 16,5%), Чорноморський порт — 23,572 млн тонн (приріст 21,8%), Одеський порт — 22,945 млн тонн (приріст 17,7%).

За даними АМПУ, морські порти в 2018 році збільшили вантажообіг порівняно з 2017 роком на 2% — до 135,171 млн тонн.



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