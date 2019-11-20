За умовами контракту до 30% виробництва буде локалізовано в Україні. Також контрактом передбачена побудова системи сервісного обслуговування, підготовки екіпажу та технічних працівників.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу МВС України.

Згідно з угодою протягом трьох наступних років Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів компанії ОСЕА для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів. Довжина катера становить 32 метри.

Катери будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.