Уряд підтримав проєкт будівництва україно-французьких патрульних кораблів з частковою локалізацією виробництва в Україні
|15:45 13.12.2019
|Украина
За умовами контракту до 30% виробництва буде локалізовано в Україні. Також контрактом передбачена побудова системи сервісного обслуговування, підготовки екіпажу та технічних працівників.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу МВС України.
Згідно з угодою протягом трьох наступних років Держприкордонслужба отримає 20 сучасних патрульних кораблів компанії ОСЕА для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів. Довжина катера становить 32 метри.
Катери будуть використовуватися для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам.
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