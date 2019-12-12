Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови

11:00 13.12.2019   Болгария

Болгарська академія наук (БАН) заявила про те що, македонської мови не існує, оскільки це письмово-регіональний стандарт болгарської мови.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на македонську редакцію DW.

Заява Болгарської академії наук стала реакцією на ухвалений 10 днів тому Македонською академією наук і мистецтв статут Македонії про мову.

Статут про македонську мову, в якому викладені науково визнані факти про македонську мову, відповідно до заяви місцевої академії наук, зміцнює погляди на необхідність посиленої та постійної підтримки наукових досліджень македонської мови та македонських діалектів, керуючись суворо науковими принципами.

БАН звернулася з цього приводу до окремої думки трьох установ: Інституту болгарської мови, Наукового центру Кирила та Мефодія та Інституту історичних досліджень; їхні погляди також підтримувались окремими позиціями вчених БАН.

Болгарські вчені вважають, що "македонська позиція є помилковою та неприйнятною і порушує відносини двох сусідніх держав".

"Головною характерною якістю нашої спільної мови є її аналітична - серед усіх інших слов'янських мов лише болгарська є аналітичність", - кажуть у болгарському інституті. "Македонська мова - болгарська, написана на сербській машинці", - заявив Інститут, посилаючись на неназваного австрійського мовознавця.

Прем'єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що буде офіційна реакція на заяви Софії, адже заперечення мови - це не спосіб подолати спірні питання.

Кілька днів тому македонський уряд оголосив, що Заєв їде на зустріч з болгарським прем’єром Борисовим у Софію після Нового року.



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