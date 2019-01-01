США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9

10:45 13.12.2019   Греция

В греческий город Лариса прибыл первый ударный беспилотный летательный аппарат типа MQ-9 (модифицированная версия американского Reaper MQ-9 с улучшенной электроникой и дополнительными возможностями), способный нести оружие.

На мероприятии, посвященном прибытию БПЛА, присутствовали посол США в Греции Джеффри Пайетт, начальник Генштаба Национальной обороны Греции Христос Христодулу, командующий ВВС  Греции маршал авиации Георгиос  Блюмис и командующий ВМС Греции вице-адмирал Николас Тзунис, пишет издание Русские Афины.

Согласно имеющейся информации, это приобретение будет представлено греческим СМИ 19 декабря.

То, что уже произвело впечатление и вызвало сенсацию, это надпись на самолете:  «Глаз, который следит за всем». Выражение происходит от древнегреческой поговорки «Есть глаз божественной Справедливости, который следит за всем Эсхил.(Έστι δίκης οφθαλμός, ός τα πανθ' ορά (Υπάρχει οφθαλμός της θείας Δικαιοσύνης, ο οποίος παρακολουθεί τα πάντα)) Знаменитый девиз написан на боку беспилотного летательного аппарата, который может летать 24 часа, преодолевая большие расстояния и предоставляя персоналу обзор в реальном времени.

Джеффри Пайетт, публикуя эту новость в Твиттере, говорит, что это переломный момент в постоянно растущем греко-американском сотрудничестве. Особенно после недавнего соглашения о стратегическом партнерстве с союзниками по MDCA.

Греция планирует приобрести еще один модифицированный США MQ-9 и три аналогичных беспилотных самолета из Израиля.



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