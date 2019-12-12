У Єврокомісії підтвердили швидке виділення 500 мільйонів євро допомоги Україні

10:30 13.12.2019   Украина

Президенти України і Європейської комісії – Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляйен – обговорили актуальні питання порядку денного Україна-ЄС, а також кроки для виділення макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента, пише Економічна правда.

Питання виділення другого траншу на 500 млн євро було узгоджено в контексті досягнутих домовленостей з МВФ. Саме до них і прив'язана макрофінансова допомога Євросоюзу.

Також Зеленський запропонував знайти шляхи для підписання Угоди з ЄС про спільний авіаційний простір.

Крім цього, президенти обговорили питання безперебійного транзиту російського газу в ЄС і укладення нового контракту з РФ. Вони домовилися продовжити роботу над вирішенням цієї проблеми в тристоронньому форматі.

Але, домовленість Міжнародного валютного фонду про нову програму співпраці з Україною є попередньою. Про це заявив речник МВФ Джеррі Райс. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Голоса Америки" у Twitter.

"Домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою. Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд правління МВФ. Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови", - додав Райс.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від України виконання декількох "технічних моментів" для затвердження нової програми. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій.

Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.



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