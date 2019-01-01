Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича

14:15 13.12.2019   Украина

Верховний суд Великої Британії у четвер, 12 грудня, закінчив розгляд скарг України і Росії на рішення апеляційного суду у суперечці щодо випущених в 2013 році Україною єврооблігації на $ 3 млрд.

Як пише ZN,UA, про це повідомляє українська редакція "Голосу Америки".

За підсумками слухань рішення суду очікується в першій половині 2020 року, хоча будь-які крайні терміни у Верховному суді не передбачені.

Російську сторону в суді представляє представляє фінансова компанія The Law Debenture Trust Corporation plc, на слухання представник РФ доводив, що Україна нібито не має законних аргументів проти повернення позичених грошей.

Україна заперечує вимогу Росії сплатити борг і намагається довести в суді, що шість років тому угода була укладена під тиском РФ. З анексією Криму і початком війни в Донбасі суд у справі про "бонди Януковича" держава-агресор намагається використати як ще один інструмент тиску на нашу країну.

У березні 2017 року Високий суд Лондона погодився з російською позицією і постановив, що розгляд справи за повною процедурою не потрібен, а Україна зобов'язана повернути борг. Міністерство фінансів України подало апеляцію, і вже у вересні 2018 року апеляційний суд взяв до уваги українську позицію, відправивши справу на повний судовий процес.

Поставити крапку в суперечці має Верховний суд – він повинен вирішити, чи відправляти справу на розгляд по повній процедурі, чи Україну зобов'яжуть віддати гроші без можливості довести власну позицію.

Нагадаємо, восени 2013 року, після відмови експрезидента-втікача Віктора Януковича підписувати асоціацію України з ЄС, президент Росії Володимир Путін запропонував йому кредит, а фактично хабар, на $ 15 млрд доларів, з яких нині засуджений за дерзраду Янукович зміг отримати лише $ 3 млрд.

Після втечі Віктора Януковича і його поплічників новий уряд, визнав борг перед Росією і навіть своєчасно виплачував по ньому відсотки. Погасити боргові зобов'язання Україна повинна була до 20 грудня 2015 року, але за два дні до цієї дати українська влада оголосила мораторій на виплату боргу. Як наслідок, Росія в лютому 2016 року подала позов до Високого суду Лондона з метою стягнути з України борг за облігаціями та $ 4,5 штрафних відсотків.



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