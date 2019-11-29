Президент России Владимир Путин даст старт движению пассажирских поездов по Керченскому мосту 23 декабря.

Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией. В честь открытия железнодорожного движения состоится торжественная церемония с участием главы государства, пишет Крыминформ.

Первый состав с пассажирами проедет по мосту в ночь с 24 на 25 декабря. Это будет поезд Санкт-Петербург - Севастополь. Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.

В настоящее время на мосту проходят испытания инфраструктуры.

11 декабря Крыминформ со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта России, сообщил, что движение по Керченскому мосту может быть ограничено на период с 18 по 25 декабря.

«Министерство транспорта Российской Федерации информирует участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00.00 18.12.2019 по 23.59 25.12.2019», – говорится в сообщении.

По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва. Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, однако, пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав поезда.

Автодорожную часть Керченского моста также открывал президент России Владимир Путин. 15 мая 2018 года он проехал за рулем грузовика «КамАЗ» в автоколонне со строителями транспортного перехода. Движение для всех автомобилей было открыто 16 мая 2018 года.