Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода “Северный поток – 2” к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации (ПЭО).

Об этом свидетельствуют копии документов, направленных ТАСС в среду, 11 декабря, Апелляционным советом Дании по вопросам энергетики, сообщает ghall.com.

“Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе”, – говорится в документе на шести страницах, подписанном президентом правления ПЭО Марией Станишевской.

Жалоба содержит семь пунктов.

В тексте, в частности, утверждается, что прокладка газопровода неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, оспариваются неправильные формулировки ДЭА во время консультаций в рамках конвенции Эспо, нехватка времени для обжалования со стороны общественности, недостаток документации проекта.