Польские экологи отправили жалобу по “Северному потоку – 2” на разрешение Дании

09:45 13.12.2019   Россия

Жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода “Северный поток – 2” к юго-востоку от острова Борнхольм поступила от Польской экологической организации (ПЭО). 

Об этом свидетельствуют копии документов, направленных ТАСС в среду, 11 декабря, Апелляционным советом Дании по вопросам энергетики, сообщает ghall.com

“Мы обжалуем решение в соответствии с разделом 6 (а) закона о континентальном шельфе”, – говорится в документе на шести страницах, подписанном президентом правления ПЭО Марией Станишевской. 

Жалоба содержит семь пунктов. 

В тексте, в частности, утверждается, что прокладка газопровода неблагоприятно отразится на охраняемых видах Балтики, оспариваются неправильные формулировки ДЭА во время консультаций в рамках конвенции Эспо, нехватка времени для обжалования со стороны общественности, недостаток документации проекта. 



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