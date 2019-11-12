Збройні Сили України отримають партію вахтівок на шасі КрАЗ-63221 для перевезення особового складу.

Нові вахтівки базуються на автомобільному повнопривідному шасі КрАЗ-63221 колісної формули 6×6, що призначене для монтажу різноманітних установок, озброєння і військової техніки, передає Національний Промисловий Портал.

На шасі КрАЗ-63221 встановлено кузов-фургон типу ФВП виробництва ПрАТ «Нафтоавтоматика».

Він металевий із теплоізоляцією, кількість місць для сидіння – 26, сидіння м’які, з відкидними спинками, є переговорний пристрій для зв’язку з водієм, кондиціонер, аварійне освітлення від АКБ автомобіля; з основним (обладнані східцями для зручності входу та виходу особового складу) та запасним виходами, вентиляційним (аварійним) люком, вікнами, виготовленими з травмобезпечного скла та обладнаними металевими решітками, поличками для речей.

Кузов-фургон складається з каркасу, зовнішньої та внутрішньої обшивок, тепло- та шумоізоляційних матеріалів (плити пінополістирольні), розташованих між обшивками.

Опалення здійснюється опалювачем (2 од.) та обігрівачем повітряним. Система внутрішнього електричного освітлення забезпечує освітлення внутрішніх позначень, місць доступу до виходів і органів управління ними.

Фото НПП