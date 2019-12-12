В четверг, 12 декабря, в Средиземном море стартовали совместные военные учения Кипра, Франции и Италии.

Маневры под кодовым названием «Passex» продлятся до 14 декабря, передает ghall.com со ссылкой на cyprusbutterfly.

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава и обмен боевым опытом между всеми странами-участницами.

Согласно заявлению Министерства обороны, действия будут разворачиваться в исключительной экономической зоне Кипра, к югу от Лимассола.

К слову, PASSEX — это «беглая тренировка» (от англ. passing exercise). По терминологии Военно-морских сил США это учения двух различный флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях.