В Средиземном море стартовали международные военные учения

09:15 13.12.2019   Средиземноморский регион

В четверг, 12 декабря, в Средиземном море стартовали совместные военные учения Кипра, Франции и Италии. 

Маневры под кодовым названием «Passex» продлятся до 14 декабря, передает ghall.com со ссылкой на cyprusbutterfly. 

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава и обмен боевым опытом между всеми странами-участницами. 

Согласно заявлению Министерства обороны, действия будут разворачиваться в исключительной экономической зоне Кипра, к югу от Лимассола. 

К слову, PASSEX — это «беглая тренировка» (от англ. passing exercise). По терминологии Военно-морских сил США это учения двух различный флотов, в задачу которых входит отработка взаимодействия в условных военных операциях и гуманитарных миссиях.



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