ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
|12:15 13.12.2019
|Россия
Около 200 самолето- и вертолетовылетов в течение двух ближайших недель совершит командный состав авиационных дивизий и полков Южного военного округа (ЮВО).
Экипажи отработают более 10 летных смен, проведя в воздухе около 250 часов, пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках проведения командирских полетов летчики выполнят наиболее сложные элементы летной подготовки, в том числе пилотирование в условиях метеоминимума, на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и в стратосфере, а также посадку по приборам.
В свою очередь, подразделения ПВО округа отработают ведение противоракетной обороны и действия при внезапно появляющихся высокоскоростных маневрирующих целях во всем диапазоне высот в условиях сильных радиопомех.
Итогом подготовки летных экипажей и расчетов ПВО в зимнем периоде обучения станут масштабные двусторонние учения с участием истребительных, бомбардировочных, зенитных ракетных и радиотехнических воинских частей ЮВО.
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