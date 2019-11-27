ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов

12:15 13.12.2019   Россия

Около 200 самолето- и вертолетовылетов в течение двух ближайших недель совершит командный состав авиационных дивизий и полков Южного военного округа (ЮВО). 

Экипажи отработают более 10 летных смен, проведя в воздухе около 250 часов, пишет пресс-служба Минобороны России.

В рамках проведения командирских полетов летчики выполнят наиболее сложные элементы летной подготовки, в том числе пилотирование в условиях метеоминимума, на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности и в стратосфере, а также посадку по приборам.

В свою очередь, подразделения ПВО округа отработают ведение противоракетной обороны и действия при внезапно появляющихся высокоскоростных маневрирующих целях во всем диапазоне высот в условиях сильных радиопомех.

Итогом подготовки летных экипажей и расчетов ПВО в зимнем периоде обучения станут масштабные двусторонние учения с участием истребительных, бомбардировочных, зенитных ракетных и радиотехнических воинских частей ЮВО.



Ще на цю тему:

18:45 11.12.2019
ЮВО: Армейская авиация отработала уход от средств ПВО условного противника
14:45 11.12.2019
Ракетные войска России за год осуществили пять учебных пусков стратегических ракет
08:45 11.12.2019
ЮВО: Танкисты российской военной базы в Абхазии отрабатывают скоростную стрельбу из танков
20:30 09.12.2019
ЮВО: Более 3000 гранатометчиков приступили к стрельбам на семи общевойсковых полигонах
20:15 09.12.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии провели комплексное учение по борьбе с диверсантами
13:00 29.11.2019
ЮВО: На Кубани военные полицейские противодействовали условным диверсантам
08:15 29.11.2019
ЮВО: Пуск межконтинентальной ракеты "Тополь" осуществлен с полигона под Астраханью
19:45 27.11.2019
ЮВО: Экипажи бомбардировщиков отработали дозаправку в воздухе
16:45 27.11.2019
ЮВО: Летчики российской авиабазы в Армении освоили курс выживания в горах
13:00 27.11.2019
ЮВО: Под Волгоградом экипажи Су-24М учились уничтожать противника
12:15 27.11.2019
ЮВО: На Каспийской флотилии отметили праздник и подвели итоги боевой подготовки
09:00 27.11.2019
ЮВО: Авианаводчики российской военной базы в Армении учатся "решать задачи" в горных условиях
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.12.2019
В ЄС пояснили своє рішення щодо продовження санкцій проти Росії
12:15 13.12.2019
ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
11:15 13.12.2019
Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" / Фото
10:15 13.12.2019
Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
12:00 13.12.2019
Турция обратилась в ООН за регистрацией меморандума с Ливией по разграничению морской зоны / Карта
09:15 13.12.2019
В Средиземном море стартовали международные военные учения
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 13.12.2019
Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича
13:45 13.12.2019
Триколор не помог: в Крыму отобрали бизнес и жилье у любительницы «русского мира» / Видео
13:15 13.12.2019
Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка
13:00 13.12.2019
Естонія підніматиме питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд