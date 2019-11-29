В соответствие с планом боевой подготовки Черноморского флота артиллерийские подразделения из состава армейского корпуса проводят мероприятия боевой подготовки с применением беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на войсковых полигонах в оккупированном Крыму.

В ходе учения военнослужащие в составе колонны военной техники совершили марш из пункта постоянной дислокации на полигон, выполнили инженерные работы по оборудованию и маскировке позиций и приступили к проведению тренировок с использованием беспилотных летательных аппаратов, пишет пресс-служба Минобороны России.

Личный состав постов наблюдения и разведки, используя БпЛА, осуществляет обнаружение, наведение на цели и корректировку огня, а также обеспечивает их взаимодействие с артиллерийскими расчетами.

В рамках учения расчёты БпЛА отрабатывают разведывательно-поисковые действия по обнаружению командных пунктов условного противника с дальнейшей передачей выявленных координат штабам артиллерийских подразделений.

Кроме того, в ходе учения отрабатываются действия военнослужащих по отражению атак беспилотников условного противника.