В Севастополе спасатели учились ликвидировать последствия массового ДТП и тушить пожар в больнице

08:30 13.12.2019   Севастополь

Спасатели провели учения по ликвидации чрезвычайного происшествия на автодороге Севастополь – Инкерман.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по оккупированному Севастополю, по легенде учений, произошло массовое ДТП с участием автоцистерны с дизтопливом и пассажирского автобуса, пишут Новости Крыма.

«Условно пострадали 18 человек, пять из которых оказались заблокированными. Пять человек, согласно замыслу, погибли. Были проведены работы по деблокировке пострадавших. Благодаря грамотным, быстрым и оперативным действиям условный пожар, возникший вследствие аварии, удалось быстро локализовать и ликвидировать полностью, оперативно произведено спасение условных пострадавших, четверо из которых, были госпитализированы», – сообщил заместитель начальника отдела организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ севастопольского главка МЧС Борис Крячко.

Спасатели отметили, что условное ДТП на автодороге Севастополь – Инкерман произошло с участием семи автомобилей – в их числе автоцистерна, перевозящая восемь кубометров дизельного топлива, и автобус междугороднего сообщения. Один легковой автомобиль загорелся. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, которые распространились на участок дороги площадью 480 квадратных метров. На автомагистрали образовался затор протяженностью около двух километров из 157 различных транспортных средств. Всего по условиям учения в заторе находились более 200 человек.

«К практической части тренировки привлекалась группировка Севастопольской территориальной подсистемы РСЧС в составе 165 человек и 37 единиц техники, из них от МЧС России 98 человек и 16 единиц техники. Главным управлением МЧС по Севастополю был развернут подвижный пункт управления для организации координации действий всех сил и принятия решений, работали пункт обогрева и питания для людей, оказавшихся в заторе, а также пункт временного размещения на базе школы № 33. С действиями по предназначению все участники тренировки справились в полном объеме», – подчеркнул Крячко.

Так же пожарно-тактические учения прошли сегодня на базе военно-морского клинического госпиталя имени Пирогова в Севастополе. Согласно замыслу, возгорание произошло на первом этаже здания инфекционного отделения, однако впоследствии огонь распространился на второй этаж.

«До прибытия спасателей администрацией учреждения были выполнены необходимые действия, направленные на ликвидацию чрезвычайной ситуации: передано сообщение о пожаре в службу «101», добровольной пожарной дружиной предприняты попытки к самостоятельному тушению возгорания, проведена эвакуация госпитализированных», – сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС.

По оценке начальника службы пожаротушения управления Артёма Пилипенко, учения прошли успешно, все практические мероприятия, которые были запланированы в ходе их проведения, выполнены на оценку «хорошо».

МЧС проводило учения совместно с пожарными подразделениями Черноморского флота.



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