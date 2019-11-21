Херсонский судостроительный завод и фирма Concord Shipping снова строят сухогрузы типа «Челси». Проект 005RSD06.12 (модифицированный 005RSD06) разработан в одесском Морском Инженерном Бюро.

Судно исходного проекта 005RSD06 «Челси — 2» находится в работе с 21 февраля 2005 года. Головной сухогруз модифицированного проекта 005RSD06.01 «Челси — 3» успешно эксплуатируется с 17 февраля 2006 года. Всего в строю находится 8 теплоходов этого типа, пишет Судостроение и судоремонт.

«Челси» имеют двойное дно и двойные борта и относятся по классификации, принятой в Бюро, к «Волго-Дон макс» классу, главные характеристики которого (габаритная длина 137.62 м, ширина 16.5 м) определяются габаритами шлюзов Волго-Донского судоходного канала.

Находящееся ныне в постройке «Челси — 8» оптимизирован для работы при осадках 3.20-4.25 м. Максимальный дедвейт пр.005RSD06.12 при осадке 4.25 м (высота борта 5.5 м, высота комингсов грузовых люков 3.5 м) в море составляет 6372 т, при осадке 3.60 м в реке — 4792 т.

Четыре трюма судна вместимостью 9837 м³ позволяют перевозить грузы с большим удельным объемом. Допускаемая нагрузка на второе дно — 6,5 т/м².

Два главных двигателя мощностью по 852 кВт, работающие на винты фиксированного шага в поворотных насадках, обеспечивают скорость в эксплуатации 10 уз.

Для размещения экипажа численностью 16 человек предназначаются: 3 одноместные блок-каюты и 13 одноместных кают с санузлом и душем.