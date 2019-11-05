Причины пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске будут расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.



"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета , поступившем в четверг, 12 декабря, в "Интерфакс".



По данным следствия, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.



"По предварительным данным, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется", - говорится в пресс-релизе.



В нем отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата Северо-Западного следственного управления на транспорте.



"Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших происшедшему", - заявили в СК России.



Как сообщалось, в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.