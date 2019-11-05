Дело по факту пожара на "Адмирале Кузнецове" будет расследоваться по статье о нарушении правил безопасности

08:00 13.12.2019   Россия

Причины пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске будут расследоваться по статье УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
       
"Возбуждено уголовное дело по факту возгорания на авианосце "Адмирал Кузнецов" по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил  безопасности при ведении строительных или иных работ)", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета , поступившем в четверг, 12 декабря, в "Интерфакс".
       
По данным следствия, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Советского Союза Кузнецов" в апреле 2018 года был передан Объединенной судостроительной корпорации, где специалистами предприятия осуществлялся его плановый ремонт.
       
"По предварительным данным, сегодня при проведении регламентных сварочных работ произошло возгорание. Количество пострадавших в настоящее время уточняется", - говорится в пресс-релизе.
       
В нем отмечается, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов аппарата Северо-Западного следственного управления на транспорте.
      
 "Принимаются меры, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших происшедшему", - заявили в СК России.
       
Как сообщалось, в четверг произошел пожар на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов", с 2018 года проходящем ремонт на 35-м судоремонтном заводе. В центре судоремонта "Звездочка" заявили, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.
Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов", ведется поиск одного офицера, сообщили в пресс-службе Северного флота РФ.



Ще на цю тему:

08:30 09.12.2019
В Грузії затонуло риболовецьке судно
09:15 05.12.2019
Подробиці рятувальної операції українських моряків в Егейському морі /Відео
21:55 04.12.2019
КАТАСТРОФА УКРАЇНСЬКОГО СУДНА В ЕГЕЙСЬКОМУ МОРІ
20:15 27.11.2019
Навколо танкера Delfi встановили бонові загородження / Фото
16:45 25.11.2019
Танкер Delfi почнуть знімати з мілини за тиждень, якщо цього не зробить судновласник / Відео
10:45 25.11.2019
В порту Геленджика спасслужбе пришлось оказывать помощь аварийному судну / Фото
10:30 21.11.2019
В районе Керченского пролива горит судно – очевидцы / Добавлено видео
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
08:15 07.11.2019
Российский паром сел на мель около Стокгольма
15:15 05.11.2019
Эстония не пустила российское судно в территориальные воды
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
08:15 30.10.2019
В Каспийском море взорвался катер компании SOCAR: есть погибшие / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.12.2019
Академія наук Болгарії заперечила існування македонської мови
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
Всі новини країни
Греция Греция
10:45 13.12.2019
США передали Греции новый ударный беспилотник Reaper MQ-9
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 13.12.2019
В ЄС пояснили своє рішення щодо продовження санкцій проти Росії
12:15 13.12.2019
ЮВО: Командный состав авиации округа примет участие в учениях, проведя в воздухе около 250 часов
11:15 13.12.2019
Пожарные ликвидировали открытое горение на крейсере "Адмирал Кузнецов" / Фото
10:15 13.12.2019
Європейська рада вирішила продовжити санкції проти Росії
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
14:00 13.12.2019
Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен, розізливши Туреччину
12:00 13.12.2019
Турция обратилась в ООН за регистрацией меморандума с Ливией по разграничению морской зоны / Карта
09:15 13.12.2019
В Средиземном море стартовали международные военные учения
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
Всі новини країни
Украина Украина
14:15 13.12.2019
Британський суд завершив слухання у справі про $3 мільярди боргу Януковича
13:45 13.12.2019
Триколор не помог: в Крыму отобрали бизнес и жилье у любительницы «русского мира» / Видео
13:15 13.12.2019
Полозов оскаржив відмову від порушення справи за фактом загибелі Веджіє Кашка
13:00 13.12.2019
Естонія підніматиме питання України і Грузії на форумі Радбезу ООН
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд