Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг подякував Болгарії за надання кораблів для патрулювання НАТО у Чорному морі та заявив про збільшення присутності НАТО у цьому регіоні на морі, суходолі та у повітрі.

Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми погодилися із важливістю присутності НАТО у регіоні Чорного моря. Безпекова ситуація змінюється - і НАТО відповідає. Ми зміцнили нашу присутність у Чорноморському регіоні на суходолі, на морі та у повітрі - завдяки багатонаціональній бойовій оперативній групі в місті Крайова, повітряному патрулюванню та потужній військово-морській присутності», - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що лише протягом поточного року Альянс провів п’ять великих навчань у регіоні Чорного моря.

«Ми також збільшили допомогу нашим партнерам у цьому регіоні, шляхом тренування для військово-морських сил та берегової охорони, заходів у порти та проведення навчань. Постійна військово-морська група НАТО проводить регулярні тренування з кораблями Грузії і України, що покращує нашу здатність працювати разом з ними у Чорноморському регіоні», - зауважив генсек Альянсу.