Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО
|20:15 12.12.2019
|Украина
Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, делегація України на чолі із заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергієм Демедюком взяла участь у 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО), яке відбулося сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.
Делегацію Альянсу очолював помічник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Каміль Гранд.
Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.
За підсумками засідання сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.
Сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв’язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.
Ще на цю тему:
НАТО збільшило присутність у Чорноморському регіоні — Столтенберг
Рада офіційно запустила підготовку до ПА НАТО в Києві
У НАТО після "Норманді" закликають Росію вивести війська з Донбасу
Багатонаціональний штаб українсько-американських навчань «Сі Бриз» отримає постійне місце розташування