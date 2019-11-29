Україна підписала оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, делегація України на чолі із заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергієм Демедюком взяла участь у 28-му засіданні Спільної робочої групи Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва (СРГО), яке відбулося сьогодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Делегацію Альянсу очолював помічник генерального секретаря НАТО з оборонних інвестицій, директор Департаменту оборонних інвестицій Міжнародного секретаріату НАТО Каміль Гранд.

Під час заходу учасники розглянули результати співпраці з НАТО у 2019 році у сфері озброєнь і реформування національного оборонно-промислового комплексу та визначили пріоритетні завдання на 2020 рік.

За підсумками засідання сторони підписали оновлену редакцію Дорожньої карти Україна-НАТО з оборонно-технічного співробітництва.

Сторони розглянули практичні аспекти співробітництва у рамках програм і проектів Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО зі зв’язку та інформації, а також груп Конференції національних директорів з озброєння.



