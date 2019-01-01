Реалізація проекту будівництва каналу «Стамбул» протяжністю 45 кілометри, що має на меті розвантажити протоку Босфор, буде розпочато найближчим часом із проведення тендеру.

Про це розповів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми найближчим часом розпочнемо будівництво каналу «Стамбул» з проведення тендеру. Канал «Стамбул» - це проєкт захисту Босфору від серйозної катастрофи», - повідомив він.

Президент Туреччини також розкритикував тих, хто вважає недоцільним будівництво каналу.

Канал «Стамбул» - наймасштабніший та найамбітніший проєкт в історії сучасної Туреччини, який має з’єднати Мармурове та Чорне моря. Штучний канал довжиною 45 км, шириною до 400 м та глибиною до 25 м має пролягти по території районів Кючюкчекмедже, Сазлидере и Дурусу.

Очікується, що його пропускна здатність складатиме 160 кораблів щодня, на каналі планується збудувати 10 мостів.

Босфор на разі має пропускну здатність 25 тисяч кораблів на рік, але насправді ця цифра складає більше 40 тис. кораблів. Через значний попит кораблям доводиться чекати в черзі на прохід каналу по кілька днів.

Уряд оголосив про намір будівництва каналу ще в 2011 році, але реалізацію відкладали кілька разів через фінансові та екологічні питання. Екологи проти будівництва штучного каналу, вони переконують, що канал зашкодить підземним водним ресурсам Стамбула та несе загрозу Мармкровому, також призведе до посилення урбанізації регіону та ризиків соціального характеру.

Вартість проєкту за попередніми підрахунками складе 50 млрд доларів США.