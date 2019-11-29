Посол Естонії в Україні Каїм Кууск заявив, що хоча Україна поки що не є членом ЄС або НАТО, це не означає, що вона самотня.

"Я хочу наголосити: Україно, ти не одна. Ви поки що не є членами ЄС або НАТО, але це не означає, що ви одні. Ми боролися з Росією останні 30 років. Ми стали членами НАТО в 2004 році", - сказав він під час круглого столу на тему "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" у Києві у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, багато західних країн і зараз ведуть таку боротьбу, але це не завжди оприлюднюється, оскільки спецслужби діють дуже ефективно, а деякі країни змінюють свою точку зору після того, як самі стикаються з російською гібридною агресією.

"Останній хороший приклад - це Іспанія, яка почала дивитися на російську проблему, коли Росія втрутилася в Каталонію, де вона просуває сепаратизм. Уперше Мадрид почав вважати Росію загрозою", - пояснив посол.