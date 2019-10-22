Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк

19:15 12.12.2019   Украина

У 2020 році Збройні сили України матимуть найбільший за всю історію оборонний бюджет - 245,8 млрд грн, що становить 5,45% ВВП.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає Укрінформ

“Учора Президент В. Зеленський підписав закон про держбюджет-2020. А це означає, що ми маємо найбільший за всю історію існування України оборонний бюджет”, - зазначив Загороднюк.

Він нагадав, що на оборону і нацбезпеку передбачено 245,8 млрд грн (5,45% ВВП), що відповідає вимогам документів стратегічного планування.

“Якщо порівнювати з 2019 роком (212,0 млрд грн), то нинішній бюджет на 16% більше (на 33,8 млрд грн). При цьому 136,5 млрд йде на оборону, 109,3 млрд грн - на безпеку. Суто Міноборони отримує 125,1 млрд грн”, - повідомив очільник оборонного відомства.

Він також пообіцяв найближчим часом поінформувати за якими напрямками кошти розподілені.

Як повідомлялося раніше, Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про Державний бюджет України на 2020 рік".



Ще на цю тему:

17:30 06.12.2019
З’явилось відео польоту ракети “Нептун”
07:50 06.12.2019
Найсильніша армія Європи поза НАТО. Сім важливих фактів про українські збройні сили
10:15 03.12.2019
Зміна військових звань - лакмусовий папірець для виявлення латентної російської аґентури у лавах ЗСУ - військовий експерт
11:30 12.11.2019
Министр обороны: "Мы движемся к отмене обязательного призыва в армию"
09:10 31.10.2019
«Зміцнення боєздатності ЗСУ є вкладом у мирний процес» – заступник міністра оборони Поліщук
20:40 22.10.2019
В Одесі проходить семінар ОБСЄ з демократичного цивільного контролю над ЗС України
10:01 25.07.2019
Командующий ССО рассказал об экипировке и вооружении своих бойцов
10:24 26.06.2019
Украинское спецподразделение впервые прошло сертификацию НАТО
15:45 10.06.2019
Маріупольську мотопіхотну бригаду передають морпіхам / Фото
15:21 13.03.2019
Шість підрозділів Повітряних Сил ЗСУ змінили місця дислокації
11:11 09.01.2019
Українські військові ліквідували невідомий безпілотник, що підлетів до одного з арсеналів
18:00 05.11.2018
Украинская армия попала в топ-10 в Европе
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 12.12.2019
Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови
16:45 12.12.2019
У МЗС РФ вважають, що вимога видати Цемаха у справі про катастрофу MH17 "суперечить нормам права"
16:15 12.12.2019
На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
15:45 12.12.2019
Берлін відреагував на санкції США проти Nord Stream 2
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
13:45 12.12.2019
Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
12:45 12.12.2019
У турецькій Анталії оголосили найвищий рівень погодної небезпеки через дощі
09:45 12.12.2019
Туреччина і РФ обговорять Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 12.12.2019
Пожежа у коледжі в Одесі: поліція поки не виокремлює основну версію
19:30 12.12.2019
Україна поки що не є членом ЄС і НАТО, але вона не самотня - посол Естонії
19:15 12.12.2019
Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк
19:01 12.12.2019
Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд