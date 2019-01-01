Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ

19:01 12.12.2019   Украина

Країни-члени Організації за демократію та економічний розвиток (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова, ГУАМ) на засіданні в Києві домовилися тісніше співпрацювати щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ) і створення транспортного коридору.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає LB.ua.

"Ми домовилися, що будемо фокусуватися на поглибленні економічної співпраці. Є два пріоритетних напрямки. Перше - це зона вільної торгівлі; ми солідарні в тому, що між нашими країнами не повинно бути торговельних кордонів і бар'єрів, компанії країн повинні торгувати вільно", - сказав Гончарук на брифінгу за підсумками пленарного засідання.

"Другий амбітний проєкт, який ми сьогодні обговорювали - це створення транспортного коридору, який потенційно може стати таким собі хорошим торговим шляхом, що дозволить збільшити товарообіг, що проходить через наші країни", - додав прем'єр.

За словами Гончарука, також сторони обговорили співпрацю і в інших економічних і політичних сферах, а також у сфері безпеки.

Зі свого боку прем'єр Грузії Георгій Гахар зазначив, що, крім питань економіки, сторони обговорювали також питання територіальної цілісності країн-членів ГУАМ.

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку зазначив, що зона вільної торгівлі між країнами ГУАМ має намір збільшити товарообіг не тільки всередині організації, а й з третіми країнами. "Я думаю, що протягом наступного року ми зможемо завершити цей процес (створення ЗВТ між країнами-членами ГУАМ, - ред.) і, як було зазначено, взятися до конкретних дій у цій частині", - заявив він.

Віцепрем'єр Азербайджану Алі Ахмедов нагадав, що 2020 року головування в ГУАМ переходить до  Азербайджану.

"Азербайджанська сторона приділятиме увагу розвитку взаємовигідного співробітництва та поглибленню політичного діалогу між країнами", - підкреслив він.

Нагадаємо, Україна очолювала ГУАМ минулого року.

Про намір створити зону вільної торгівлі країни ГУАМ заявляли ще 2017 року. Тоді для цього підписали низку документів. Угоду про ЗВТ країн-учасниць ГУАМ підписали ще 2002 року.

ГУАМ відрізняє те, що всі його члени так чи інакше в різний час постраждали від російської агресії або проросійських сепаратистів. У Грузії є Абхазія і Південна Осетія, в України - Крим і Донбас, Азербайджану - Нагорний Карабах, у Молдови - Придністров'я.



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