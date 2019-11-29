Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови

18:45 12.12.2019   Россия

 Держдума РФ на пленарному засіданні в четвер ухвалила в першому читанні урядовий законопроект про можливість скасування співбесіди для громадян України та Білорусі при отриманні ними статусу носія російської мови.

Згідно з чинним законодавством РФ, іноземні громадяни та особи без громадянства можуть бути визнані носіями російської мови за результатами співбесіди, проведеної з ними профільною комісією, пише УНН.

Такий статус дає можливість його власникові отримати російське громадянство в спрощеному порядку. За інформацією російського Кабміну, за період дії зазначеної норми (з травня 2014 року) носіями російської визнано близько 80 тис. претендентів на громадянство РФ, з них громадян України — близько 47 тис., громадян Білорусі — понад 800 осіб.

У Думі зазначили, що: “Державна Дума прийняла в першому читанні поправки в Федеральний закон „Про громадянство Російської Федерації“ про визнання громадян Білорусі і України, які вільно володіють російською мовою, носіями російської мови без проходження співбесіди”.

“Громадяни Республіки Білорусь і громадяни України, які вільно володіють російською мовою, при подачі особисто заяви про визнання їх носіями російської мови і при наявності підстав можуть бути визнані комісією носіями російської мови без проходження співбесіди”, — йдеться в пояснювальній записці.

При цьому мова йде про заявників (або їх родичів), які “постійно проживають або раніше постійно проживали на території РФ або на території, що належала до Російської імперії чи СРСР, в межах державного кордону РФ”.

Законопроект був розроблений в рамках доручень президента РФ Володимира Путіна з питань вдосконалення порядку придбання російського громадянства і реалізації концепції державної міграційної політики РФ на 2019-2025 роки.

Нагадаємо, у липні Держдума РФ спростила українцям та тим, хто володіє російською, отримання посвідки на проживання. 



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