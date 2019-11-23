Кримським правозахисникам удалося провести конференцію, яку раніше перенесли під тиском силовиків

18:30 12.12.2019   Крым

У Сімферополі провели правозахисну конференцію, перенесену раніше через тиск силовиків. Організаторами конференції виступила "Кримська ідея" - об'єднання кримських правозахисників.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Протягом конференції обговорили питання порушення прав людини у сфері свободи слова, освіти рідними мовами, депортації і заміщення населення в Криму, порушення прав дітей, чиї батьки стали жертвами політичного переслідування.

"Ми повинні були провести цю конференцію два дні тому - в Міжнародний день захисту прав людини, однак на власника залу, де мала пройти конференція, силовики почали тиснути, застосували репресивні методи, і ми на конференції прийняли рішення, що все-таки проведемо її, але в інший час, коли буде можливість і знайдемо місце. Сьогодні це місце було знайдено. І ми провели конференцію, але, звичайно, камерно, невелика кількість людей, яку могло вмістити це приміщення. Висвітлили всі теми, довели до кінця свою роботу, але з невеликими втратами", - розповів правозахисник Абдурешит Джеппаров.

За підсумками конференції ухвалено резолюцію, в якій присутні сформулювали низку рекомендацій для міжнародних організацій і влади України.

Зокрема, до міжнародних організацій учасники конференції звернулися з проханням продовжити роботу над обговоренням питання про допуск на територію Криму міжнародних спостережних місій, а рекомендація українській владі стосувалася необхідності більшої уваги до інформаційної та соціальної політики щодо людей з Криму.



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