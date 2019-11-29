Корабли оккупантов возвращаются из Средиземноморья
|18:15 12.12.2019
|Крым
Патрульный корабль оккупационного флота «Василий Быков» и спасательное судно «СБ-739» проходят черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, направляясь из дальней морской зоны в пункты базирования.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
«Экипажи патрульного корабля «Василий Быков» и спасательного буксирного судна «СБ-739» осуществляют прохождение черноморских проливов Дарданеллы и Босфор. Корабль и судно возвращаются в пункты базирования после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море», — говорится в сообщении.
В дальней морской зоне моряки в составе отряда кораблей во главе с фрегатом «Адмирал Макаров» участвовали в российско-алжирском военно-морском учении в акватории Средиземного моря.
В ходе учения экипажи кораблей отрабатывали совместные действия по обеспечению морской безопасности, по контролю гражданского судоходства с выполнением досмотра судов.
Корабли прибудут в Новороссийск и оккупированный Севастополь до конца текущей недели.
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