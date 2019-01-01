Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот

17:45 12.12.2019   Грузия

Пленарне засідання парламенту Грузії було зірвано через нестерпний запах нечистот. Громадянський рух "Сірцхвіліа" ("Ганьба") взяло відповідальність за різкий запах у залі засідань. Їхньою метою акції було не допустити затвердження кандидатів в судді Верховного суду країни.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Грузия Online.

"На пленарному засіданні парламенту Грузії змушені були оголосити технічну перерву - кореспонденти кількох телеканалів повідомляють, що причиною став "нестерпний запах фекалій", - пише видання.

Так, на сьогоднішньому засіданні парламент повинен був затвердити кандидатів у судді Верховного суду країни і розглянути питання про позбавлення повноважень одного з депутатів.

Повідомляється, що наразі невідома причина різкого запаху в залі. Там були лише представники правлячої партії "Грузинська мрія". Усі інші члени парламенту бойкотували засідання.

За інформацією ексспікера парламенту Іраклія Кобахідзе, двоє опозиційних депутатів, імена яких він не назвав, пронесли в зал засідань і розлили невідому речовину з сильним запахом.

На місці працюють експерти-криміналісти та представники Служби з управління надзвичайними ситуаціями МВС Грузії, які повинні визначити причину виникнення запаху.

Пізніше стало відомо, що громадянський рух "Сірцхвіліа" взяло відповідальність за різкий запах в залі засідань парламенту Грузії. Відповідну заяву оприлюднено на сторінці руху в Facebook. Один з членів "Сірцхвіліа" Нодар Рухадзе заявив журналістам, що метою їх акції було те, щоб не допустити затвердження кандидатів в судді Верховного суду. Він підкреслив, що розпилена в парламенті речовина не небезпечна для здоров'я людини.

Засідання парламенту повинно було відновиться приблизно о 16:00 (14:00 за українським часом).

Відзначимо, що з ранку перед будівлею законодавчого органу проходить протестна акція опозиції і громадських активістів. Всі входи в будівлю оточено поліцією. До теперішнього часу в адміністративному порядку затримано близько 20 демонстрантів. Хто саме приніс в залу речовину, що стала причиною різкого запаху - невідомо.

Нагадаємо, Грузія на пів року перебрала на себе головування в Раді Європи.



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