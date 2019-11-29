В оккупированном Крыму в течение 2019 года подразделения армейского корпуса ЧФ РФ провели около 100 учений по огневой подготовке с выполнением стрельб из стрелкового оружия и военной техники, вождению.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

Отметим, что армейский корпус был сформирован в 2017 году в целях «повышения эффективности управления силами, входящими в состав межвидовой группировки, на территории Крымского полуострова на базе ряда соединений и частей Черноморского флота».

Таким образом в состав армейского корпуса входят:

соединение береговой обороны,

артиллерийские части,

части противовоздушной обороны, инженерного обеспечения и тылового обеспечения.

В 2019 году соединения и подразделения оккупантов приняли участие в 90 ротно-тактических учениях, батальонном и бригадном тактическом учениях. Военнослужащие провели свыше 5 тыс. упражнений стрельб и более 14 тыс. занятий по тактической и тактико-специальной подготовке, среди которых около 7 тыс. ночью.

В 2019 учебном году 6 подразделений армейского корпуса оккупационного флота получили так называемое звание «ударное», а танковое подразделение бригады береговой обороны подтвердило это звание четвертый год подряд.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.