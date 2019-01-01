Прем'єр-міністр України запропонував Молдові створити вільну економічну зону
|17:15 12.12.2019
|Украина
Прем’єр України Олексій Гончарук запропонував главі уряду Молдови Йону Кіку створити між двома країнами вільну економічну зону.
Як повідомляє в четвер пресслужба кабінету міністрів Молдови про це йшла мова на зустрічі глав урядів в Києві, зазначає УНН.
“Глава українського уряду зазначив, що в майбутньому між Молдовою і Україною може бути створена вільна економічна зона”, — наголошується в повідомленні. Глави урядів також обговорили можливість скасування “антидемпінгових заходів”, які були введені Україною щодо молдовської продукції, лібералізацію автомобільних перевезень та повітряного простору.
На зустрічі сторони висловилися за взаємну підтримку в питаннях врегулювання територіальних конфліктів, які є в обох державах. У зв’язку з цим Молдова висловила зацікавленість в збільшенні кількості спільних пунктів пропуску на придністровській ділянці молдовсько-українського кордону, яка не контролюється Кишиневом. Ці та інші питання прем’єри домовилися обговорити на засіданні міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Як стало відомо раніше, Молдова готує підписання контракту з “Газпромом” після узгодження поставок в обхід України. У той же час у “Нафтогазі” обіцяють не залишити Молдову без газу.
Ще на цю тему:
Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ
Гончарук заявив про можливість створення ЗВТ в рамках ГУАМ
12 грудня в Києві відбудеться саміт ГУАМ
В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
У МЗС розповіли про плани України на чолі ГУАМ
Країни ГУАМ та Канада хочуть домовитися про вільну торгівлю
Грузинський міністр вказав на протизаконні дії Росії
Молдова передала Україні головування в ГУАМ
В ГУАМ рассматривается возможность проведения полевых учений в портах стран-участниц
Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины