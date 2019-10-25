Зеленський обговорив із президентом Єврокомісії транзит газу та допомогу Україні

17:01 12.12.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн питання укладення договору про транзит газу, виділення макрофінансової допомоги Україні та результати нормандського саміту.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів, повідомляє пресслужба глави Української держави, передає Укрінформ.

“Окрему увагу співрозмовники приділили питанню забезпечення безперебійного транзиту газу газопроводами України та перспективам укладення нової угоди з Російською Федерацією. Домовлено продовжити відповідну роботу, зокрема за підтримки нового складу Європейської комісії у тристоронньому форматі”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, у контексті досягнення домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової програми розширеного фінансування президенти України та Єврокомісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро.

Зеленський також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Він поінформував очільницю Єврокомісії про підсумки саміту у нормандському форматі, який відбувся 9 грудня в Парижі, та наголосив на важливості виконання Російською Федерацією досягнутих домовленостей.

У свою чергу, за даними ОП, Урсула фон дер Ляєн привітала зусилля української сторони, докладені з метою відновлення переговорів нормандської четвірки, та “досягнення вагомих результатів зустрічі”.

Як повідомлялося, 9 грудня у Парижі відбулася зустріч лідерів країн нормандського формату - України, Росії, Франції та Німеччини.



Ще на цю тему:

08:30 05.12.2019
Нафтогаз відреагував на заяву Путіна про “неприйнятні умови транзиту”
19:01 04.12.2019
"Газпром" назвав дуже високими запропоновані Україною тарифи на транзит
21:01 06.11.2019
ЄБРР дозволив "Нафтогазу" закуповувати газ тільки в європейських постачальників
20:21 25.10.2019
Новий раунд переговорів із Україною та Росією про транзит газу призначений на 28 жовтня – Єврокомісія
18:00 20.09.2019
У "Нафтогазі" поділилися подробицями переговорів щодо транзиту газу
17:50 01.08.2019
Україна, Росія і ЄС зустрінуться 16 вересня для переговорів про транзит газу
09:25 20.06.2019
Польща готова приєднати свій газопровід до української ГТС
08:21 03.05.2019
Москва почала переговори про транзит газу через Україну
20:01 21.03.2019
РФ і Угорщина домовилися про поставки газу на випадок зупинки транзиту через Україну
09:41 13.03.2019
У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини
20:41 26.02.2019
Россия заявила что транспорт газа через Украину обходится в 2-2,5 раза дороже других маршрутов
15:50 24.09.2018
Газовые переговоры Украина-ЕС-Россия пройдут в Брюсселе 26 сентября
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 12.12.2019
Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови
16:45 12.12.2019
У МЗС РФ вважають, що вимога видати Цемаха у справі про катастрофу MH17 "суперечить нормам права"
16:15 12.12.2019
На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
15:45 12.12.2019
Берлін відреагував на санкції США проти Nord Stream 2
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
13:45 12.12.2019
Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
12:45 12.12.2019
У турецькій Анталії оголосили найвищий рівень погодної небезпеки через дощі
09:45 12.12.2019
Туреччина і РФ обговорять Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 12.12.2019
Пожежа у коледжі в Одесі: поліція поки не виокремлює основну версію
19:30 12.12.2019
Україна поки що не є членом ЄС і НАТО, але вона не самотня - посол Естонії
19:15 12.12.2019
Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк
19:01 12.12.2019
Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд