У МЗС РФ вважають, що вимога видати Цемаха у справі про катастрофу MH17 "суперечить нормам права"

16:45 12.12.2019   Россия

Вимога прокуратури Нідерландів затримати Володимира Цемаху в зв’язку з розслідуванням катастрофи малайзійського Boeing над Україною “суперечить міжнародним нормам”.

Про це заявила в четвер на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, зазначає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.

“Генеральна прокуратура Росії була змушена задати уточнюючі питання, а подальше листування показало, що правоохоронні органи Росії сумнівалися недаремно, — сказала вона. — З’ясувалося, що наказ про арешт віддавався в усній формі, а його документальне оформлення проведено лише після зустрічного запиту російської сторони. Цемах не був оголошений прокуратурою Нідерландів в розшук, не був внесений в базу Інтерполу як особа, що розшукується”.

“Якби російська влада повірила запиту прокурора з Нідерландів, то сама б порушили б тим самим статтю 5 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Вона стосується права на свободу і особисту недоторканність. Російське законодавство в цій галузі також було б порушене”, — вказала Захарова.

Офіційний представник МЗС РФ зазначила, що переконливою доказової бази в розслідуванні катастрофи MH17 нібито “досі немає”.

Зазначимо, що на початку грудня Нідерланди звинуватили РФ у відмові видати підозрюваного у справі про катастрофу MH17 Цемаха. У генеральній прокуратурі Нідерландів зазначили, що Росія зобов’язана була екстрадувати Цемаха відповідно до Європейської конвенції про видачу.



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