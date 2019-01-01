Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
|16:30 12.12.2019
|Болгария
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов запропонував розмістити у Варні координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільній з Борисовим прес-конференції, інформує Depo.ua.
"Болгарія запропонувала НАТО розмістити координаційний центр військово-морських сил НАТО в Чорному морі у Варні. … Ми обговорювали цю пропозицію. ... Зараз ці функції виконує військово-морський штаб сил НАТО у Великій Британії", – зазначив Столтенберг.
У той же час Борисов уточнив, що Софія проти розміщення військових флотів в Чорному морі, а координаційний центр має грати тільки стримуючу роль.
Нагадаємо, 2 березня "Бухарестська дев'ятка", до якої входить Болгарія, заявила про загрозу Росії в Чорному і Балтійському морях.
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