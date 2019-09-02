На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
|16:15 12.12.2019
|Россия
У Росії в місті Мурманськ на авіаносному крейсері «Адмірал Кузнєцов» спалахнула пожежа, внаслідок якої постраждала одна людина і троє зникли.
Про це повідомляє «Інтерфакс», посилаючись на інформоване джерело, передає InfoResist.
Співрозмовник агентства розповів, що загоряння сталося під час ремонтних робіт у першому енерговідсіку на другій палубі. Спочатку пожежа поширилася на 20 кв. м, потім її площа збільшилася до 120 кв. м.
Крейсер оповитий густим чорним димом. За попередніми даними, горить дизельне паливо.
Також джерело повідомило, що вдалося врятувати шістьох робітників. Одна людина постраждала і ще трьох шукають. Вони працювали в трюмі на момент загоряння. Поки з ними не вдається відновити зв’язок.
Між тим, у затоці Схід затонула списана субмарина Тихоокеанського флоту РФ Б-260 «Чита», яку буксирували з Владивостока в Находку.
Про це повідомляє «Росбалт» з посиланням на Росморрічфлот.
Підводний човен без екіпажу і палива тягнув буксир. Його повинні були прийняти на утилізацію у Находці на заводі «Аксон».
Зазначається, що корма субмарини опустилася на дно, однак ніс стирчить над водою. У зв’язку з цим готується операція з підняття підводного човна.
підводний Човен “Чита”
Нагадаємо, що за версією американського The National Interest, «Адмірал Кузнєцов» є найгіршим авіаносцем у світовій історії.
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