У Єврокомісії планують провести тристоронні переговори з Україною і РФ щодо газу вже в грудні
|16:01 12.12.2019
|Украина
Європейська Комісія вітає двосторонні переговори України і Росії щодо газових питань і планує провести тристоронні переговори на політичному рівні у грудні цього року.
Про це УНН повідомили у пресслужбі ЄК.
"Ми вітаємо триваючі двосторонні контакти між Росією і Україною, в той час як Комісія також продовжує підтримувати тісні контакти з обома сторонами. Ми будемо розвивати досягнутий прогрес в ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який планується провести в грудні і який буде організований Комісією", - повідомив співрозмовник УНН.
Нагадаємо, напередодні джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що двосторонні переговори України і РФ щодо газу відбудуться 13 грудня у Відні.
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