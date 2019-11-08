Європейська Комісія вітає двосторонні переговори України і Росії щодо газових питань і планує провести тристоронні переговори на політичному рівні у грудні цього року.

Про це УНН повідомили у пресслужбі ЄК.

"Ми вітаємо триваючі двосторонні контакти між Росією і Україною, в той час як Комісія також продовжує підтримувати тісні контакти з обома сторонами. Ми будемо розвивати досягнутий прогрес в ході наступного раунду тристоронніх переговорів на політичному рівні, який планується провести в грудні і який буде організований Комісією", - повідомив співрозмовник УНН.

Нагадаємо, напередодні джерело в дипломатичних колах повідомило УНН, що двосторонні переговори України і РФ щодо газу відбудуться 13 грудня у Відні.