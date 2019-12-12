Гончарук заявив про можливість створення ЗВТ в рамках ГУАМ

15:30 12.12.2019   Украина

Метою економічної співпраці в рамках ГУАМ є практична реалізація зони вільної торгівлі для держав-членів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з молдовським колегою Іоном Кіку в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду Молдови.

12 грудня в Україні проходить саміт прем’єр-міністрів країн ГУАМ (Організації за демократію та економічний розвиток): Молдови, України, Азербайджану та Грузії.

"Нашою спільною метою для посилення економічної співпраці в рамках ГУАМ є практична реалізація зони вільної торгівлі для держав-членів", - заявив Гончарук у своєму Twitter.

Під час зустрічі Кіку й Гончарук також обговорили постачання природного газу та його транзиту після 31 грудня 2019 року, що залежить від домовленостей між Україною та Росією, а також посилення безпеки в регіоні, зокрема взаємну підтримку у врегулюванні конфліктів на території обох держав. 

У цьому контексті український прем'єр-міністр висловив переконання, що спілкування та обмін досвідом щодо цих тем зміцнять безпеку в регіоні.

Також було обговорено питання лібералізації автомобільного та повітряного транспортного сполучення та розширення спільного контролю на кордоні шляхом впровадження механізму на нових пунктах пропуску. Чиновники розглядали питання антидемпінгових заходів, запроваджених українським урядом щодо набору продуктів, що впливають на молдoвських виробників.

Прем'єри вирішили провести у березні 2020 року спільне засідання молдово-української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва з метою посилення прогресу в кожній із тем, що становлять спільний інтерес, йдеться у повідомленні.

У той же час колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску написав у своєму Facebook, що "з точки зору України, Республіка Молдова - це країна, якою керує команда, глибоко ворожа Україні".



Ще на цю тему:

19:01 12.12.2019
Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ
17:15 12.12.2019
Прем'єр-міністр України запропонував Молдові створити вільну економічну зону
12:39 12.12.2019
12 грудня в Києві відбудеться саміт ГУАМ
14:15 27.11.2019
В Україні відбудеться саміт прем'єр-міністрів країн ГУАМ
10:05 20.12.2018
У МЗС розповіли про плани України на чолі ГУАМ
08:01 11.12.2018
Країни ГУАМ та Канада хочуть домовитися про вільну торгівлю
08:01 07.12.2018
Грузинський міністр вказав на протизаконні дії Росії
07:25 07.12.2018
Молдова передала Україні головування в ГУАМ
16:46 30.11.2018
В ГУАМ рассматривается возможность проведения полевых учений в портах стран-участниц
21:59 08.10.2018
Молдова, Грузия и Украина начинают мыслить стратегически и действовать как один регион
19:29 08.10.2018
В Тбилиси состоялась инаугурационная сессия Межпарламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины
19:12 05.10.2018
В ходе пресс-конференции премьеры ГУАМ, сталкивающиеся с российской агрессией, выступили на разных языках / Видео
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:45 11.12.2019
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
12:45 11.12.2019
В Азербайджане началось строительство сервисного центра для обслуживания вертолетов российского производства
17:45 09.12.2019
В Баку стартовало XVIII заседание Российско-Азербайджанской экономической комиссии
11:45 04.12.2019
Азербайджанська компанія завершила операцію з купівлі Vodafone Україна
Всі новини країни
Армения Армения
18:30 11.12.2019
ЮВО: Российская военная база в Абхазии получила около 150 единиц новейшего вооружения
13:00 11.12.2019
Российскую частную оружейную компанию исключили из черного списка поставщиков оружия Армении
18:45 09.12.2019
Летчики и зенитчики российской военной базы в Армении отражали авиаудары условного противника
17:15 29.11.2019
ЮВО: В Армении завершилась плановая замена военнослужащих российской военной базы
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:30 12.12.2019
Болгарія хоче розмістити координаційний центр НАТО в Чорному морі
10:30 11.12.2019
Прокуратура Болгарии: В день резонансного отравления Гебрева у его офиса были ГРУшники
20:00 09.12.2019
Болгарія прийме газ РФ з "Турецького потоку" на початку 2020 року
17:45 05.12.2019
Болгарія відповіла Путіну на звинувачення щодо "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
16:15 11.12.2019
Біля острова Крит стався потужний землетрус
14:15 03.12.2019
У Греції засудили Макрона за висловлювання на адресу НАТО і блокування розширення ЄС
08:45 03.12.2019
В Греции подрались мигранты, среди пострадавших полицейский
11:45 02.12.2019
Українці у тюрмах Греції: у МЗС пояснили, як допомагають засудженим морякам
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 12.12.2019
Засідання парламенту Грузії зупинили через запах нечистот
12:30 12.12.2019
Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
17:15 11.12.2019
В Грузии построят завод для производства корабельного топлива
12:15 11.12.2019
Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение о строительстве дороги к РФ
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:45 12.12.2019
ЄБРР виділить Молдові $50 млн на закупівлю газу через Україну
17:45 10.12.2019
Уряд Молдови схвалить Стамбульську конвенцію - прем'єр
16:45 10.12.2019
Молдова готує підписання контракту з "Газпромом" після узгодження поставок в обхід України
17:45 03.12.2019
Експремєр Молдови, засуджений за корупцію, несподівано вийшов із в'язниці
Всі новини країни
Россия Россия
18:45 12.12.2019
Держдума РФ спростила для громадян України та Білорусі отримання статусу носія російської мови
16:45 12.12.2019
У МЗС РФ вважають, що вимога видати Цемаха у справі про катастрофу MH17 "суперечить нормам права"
16:15 12.12.2019
На флоті РФ дві серйозні НП: Загорівся авіаносець “Адмірал Кузнєцов” і затонув підводний човен “Чита”
15:45 12.12.2019
Берлін відреагував на санкції США проти Nord Stream 2
Всі новини країни
Румыния Румыния
13:45 06.12.2019
Румунія заявила, що не зможе підтримувати Молдову як раніше
13:45 02.12.2019
Делегація ЗСУ взяла участь у військовому параді з нагоди Національного Дня Румунії
09:30 01.12.2019
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
15:30 27.11.2019
Провал на выборах привл к отставке руководства социал-демократов в Румынии
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 12.12.2019
Туреччина збудує канал, що з’єднає Мармурове та Чорне моря
13:45 12.12.2019
Туреччина не відмовиться від російських С-400 через санкції США
12:45 12.12.2019
У турецькій Анталії оголосили найвищий рівень погодної небезпеки через дощі
09:45 12.12.2019
Туреччина і РФ обговорять Сирію
Всі новини країни
Украина Украина
20:01 12.12.2019
Пожежа у коледжі в Одесі: поліція поки не виокремлює основну версію
19:30 12.12.2019
Україна поки що не є членом ЄС і НАТО, але вона не самотня - посол Естонії
19:15 12.12.2019
Армія матиме найбільший в її історії оборонний бюджет — Загороднюк
19:01 12.12.2019
Країни ГУАМ домовилися про створення транспортного коридору і про співпрацю щодо ЗВТ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд