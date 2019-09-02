Пожар на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается.

Горящий энергоотсек решили залить водой, чтобы сохранить корабль, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, передает InfoResist.

По словам собеседника агентства, ситуация с пожаром остается «достаточно серьезной». Тушение и борьба за живучесть корабля продолжается.

К борьбе с огнем подключили дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота, рассказал другой источник.

По данным Интерфакса, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 человек. 8 из них были госпитализированы.

«При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агенства.

Напомним, сегодня утром произошел пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», который проходит модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске. Возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.