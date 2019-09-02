СМИ: Горящий «Адмирал Кузнецов» на грани затопления
|14:40 12.12.2019
|Россия
Пожар на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжается.
Горящий энергоотсек решили залить водой, чтобы сохранить корабль, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник, передает InfoResist.
По словам собеседника агентства, ситуация с пожаром остается «достаточно серьезной». Тушение и борьба за живучесть корабля продолжается.
К борьбе с огнем подключили дополнительные силы, в том числе пожарный катер Северного флота, рассказал другой источник.
По данным Интерфакса, в результате пожара на «Адмирале Кузнецове» пострадали 10 человек. 8 из них были госпитализированы.
«При этом, по разным данным, до трех человек могут быть в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агенства.
Напомним, сегодня утром произошел пожар на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов», который проходит модернизацию на судоремонтном заводе в Мурманске. Возгорание произошло в трюме первого энергоотсека при выполнении огневых работ.
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