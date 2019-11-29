Европейцы стыдливо отводят глаза когда речь идет о Крыме — Саакян

15:01 12.12.2019   Крым

Европа не готова к активным действиям. В частности, по Крыму.

Об этом в эксклюзивном комментарии изданию «Экономические новости» сказал Олег Саакян, председатель Платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый Координационный Центр»

«Абсолютно прогнозируемо, что «нормандский формат» достаточно серьезно пробуксовывает, так как предпосылки, которые сформировали возможность украинско-российской войны остаются неизменными.

Коллективная система безопасности не способна была отреагировать, защитить и притянуть к ответственности нарушителя мирового порядка — Владимира Путина.

Европа не готова к активным действиям. В частности, по Крыму. Путин на этом акцентирует внимание, и европейцы стыдливо отводят глаза, поскольку понимают, что, в случае поднятия Украиной вопроса Крыма, Россия сразу же обозначит, что это их территория, которую они готовы защищать и вспомнят про ядерную боеголовку. Очевидно, что европейские лидеры не готовы идти на открытую третью мировую войну ради возвращения Украине Крыма.

Позитивно, что Зеленский об этом все же упомянул во время брифинга публично, тем самым очертив позицию Украины, но при этом не дав возможность РФ саботировать саму встречу», — резюмировал эксперт, комментируя итоги встречи «нормандской четверки».

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и России. После трехлетней паузы контакты на высшем уровне между лидерами ключевых государств, ответственных за судьбу урегулирования конфликта на Донбассе, наконец, возобновились.
 



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