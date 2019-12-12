Берлін відреагував на санкції США проти Nord Stream 2

15:45 12.12.2019   Россия

Міністерство економічних питань Німеччини з жалем відреагувало на рішення Палати представників США про запровадження санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Welt.

Прессекретар міністра економіки Петера Альтмайєра (ХДС) сказав, що зараз в уряді уважно стежать за поведінкою Сенату США (рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня, далі його має підписати президент).

"Наше ставлення до екстериторіальних санкцій зрозуміле: ми їх відкидаємо", - заявили у Альтмайєра.

Водночас голова МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що "європейська енергетична політика повинна визначатися в Європі, а не в США. "Втручання ззовні і санкції екстратериторіальні характеру ми принципово відкидаємо", - цитує його пресслужба МЗС.

Компанії, що будують трубопровід, вже оголосили, що припинять свою роботу в Балтійському морі після набрання чинності санкцій США, пише NDR.

Згідно з даними консорціуму Nord Stream 2 AG, в Балтійському морі вже прокладено 2100 кілометрів подвійної нитки. Не вистачає приблизно 300 кілометрів. Санкції можуть принаймні затягнути завершення будівництва.

У Москві запевняли, що завершать проєкт попри санкції.



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