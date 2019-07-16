В ООН закликають українську владу повною мірою врахувати рекомендації Венеціанської комісії щодо Закону про державну мову.

Про це сьогодні під час брифінгу заявила голова Місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер, передає кореспондент УНН.

"Стосовно Закону про державну мови, ми стурбовані тим, що Кабінет Міністрів і парламент щойно розпочали розробляти проект закону, про реалізацію прав корінних народів і національних меншин. Цьому закону слід надати пріоритетну вагу, щоб забезпечити захист мовних прав меншин. Законопроект має бути розроблений на засадах інклюзивності шляхом консультацій", - сказала Богнер.

Вона підкреслила, що у Законі про державну мову встановлено, що Кабінет Міністрів повинен подати цей законопроект до парламенту до січня 2020 року.

"Ми також звертаємо увагу на оприлюднений 9 грудня висновок Венеціанської комісії, який підтверджують стурбованість висловленого місією у цих і попередніх доповідях. Ми закликаємо владу повною мірою врахувати наведені в ньому рекомендації та підтверджуємо свою готовність допомагати урядові в їх реалізації", - додала голова Місії ООН.

Як повідомлялося раніше, у своєму висновку Венеціанка розкритикувала мовний закон України.

В свою чергу, мовний омбудсмен заявила, що Україна буде дослухатися до рішення Венеціанської комісії та розгляне всі їхні побажання.