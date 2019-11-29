Москва наращивает мощности ЧФ РФ: на флот переданы вертолеты Ка-31Р
|14:15 12.12.2019
|Крым
318-й отдельный смешанный авиаполк ЧФ РФ получил разведывательный вертолет Ка-31Р.
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в минобороны РФ, передат Флот2017.
Командующий ВМФ РФ Николай Евменов заявил, что экипажи морской авиации уже приступили к освоению машины. В 2020 году оккупанты планируют развернуть в оккупированном Крыму звено этих вертолётов дальнего радиолокационного дозора.
Усиление ЧФ РФ вертолетами Ка-31Р происходит в связи с «усилением иностранного присутствия в регионе».
Россияне посчитали, что в 2019 году «корабли США семь раз заходили в Черное море», также в Черном море были замечены фрегаты и корветы, разведывательные и десантные корабли из Канады, Великобритании и Италии.
Оккупантов беспокоят ежегодные учения Sea Breeze в регионе с участием кораблей НАТО, рост масштабности учений ежегодно растет.
«Беспилотники США постоянно ведут наблюдение вдоль воздушных границ Крыма и Черноморского побережья России, — отметил российский военный эксперт Вадим Козюлин. — Вертолеты ДРЛО должны будут следить за кораблями и летательными аппаратами этих стран. Как следствие, могут быть вскрыты способы и каналы связи и боевого управления».
Ка-31Р проектировался для обнаружения надводных и воздушных целей, в том числе и ракет Harpoon. Вертолет автоматически передает данные о воздушной и надводной обстановке на наземные пункты управления, корабли и АСУ ПВО.
Точные характеристики радара не разглашаются. Известно, что радиолокационная картинка, которую выдает станция, по качеству изображения не уступает формату Ultra HD. Радар работает круглосуточно в любую погоду.
Ка-31Р выдает целеуказания для российских противокорабельных ракет. В режиме реального времени он может водить на объекты «Калибры» и «Ониксы», а также «Цирконы». Машина имеет максимальную взлетную массу 12,5 т и крейсерскую скорость полета 220 км/ч. Запас топлива обеспечивает дальность полета до 700 км.
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